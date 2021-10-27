"Dikkat kedi ve köpek çıkabilir"

Kırklareli Belediyesi, hayvanseverlerin talebiyle kentte sokak hayvanları ile trafik akışının yoğun olduğu bölgelere "kedi ve köpek çıkabilir" yazılı uyarı tabelaları yerleştirdi.

Tabelalar ile farkındalık oluşturularak sürücülerin sokak hayvanlarına karşı dikkatli olmaları sağlanıyor.

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen, hayvanseverler olarak taleplerinin olumlu karşılanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bu çalışmanın tüm belediyeler tarafından örnek alınması gerektiğini ifade eden Esen, "Bu uygulamanın çok faydalı olacağına inanıyorum. Tabelaları gören şoförler daha duyarlı olacak. Çok fazla yavru kedi ve köpekler ezilerek telef oluyor. Bu çalışma ile sürücüler daha dikkatli olacak." diye konuştu.

Esen, Kırklareli Belediyesi yetkililerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Hayvansever Melek Başara da Kırklareli'nin sokak hayvanlarına karşı olan duyarlılığının bir kez daha ortaya konulduğunu kaydetti.

Uyarı levhaları ile sürücülerin de dikkatinin çekildiğini ifade eden Başara, "Tabelalar ile sürücüler uyarılarak araçlarını yavaşlatıyor. Böylelikle hayvanların telef olma oranı azalıyor." diye konuştu.