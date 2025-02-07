Diş hekimleri iş bırakmaya hazırlanıyor

Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri ve devlet hastanelerinde görev yapan diş hekimlerinin, 14 Şubat 2025’te iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Diş hekimleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesini, kaliteli hizmet için gerekli malzemelerin teminini, yardımcı personel sayısının artmasını istiyor. Akarken, yaptığı yazılı açıklamada, diş hekimlerinin yıllardır, “iş yüklerinin arttığı, çalışma koşullarının kötüleştiği ve mesleklerini icra etmeye çalışırken karşılaştıkları engellerin giderek daha dayanılmaz hale geldiği” yönündeki sorunlarını dile getirdiklerini ifade etti. Ankara - anka

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