Diyarbakır'da suya indirim kararı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelerin 15 metreküpe kadar su tüketimine yüzde 16,5 indirim yaptı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Yönetim Kurulu, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatı ve DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifiyle kent genelinde indirimli su tarifesine geçme kararı aldı. 4920 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na dayanarak yapılan çalışma ile abonelerin 15 metreküpe kadar su tüketimlerine, yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 16,5 indirim yapıldı. Aylık 15 metreküp üzerindeki kullanımlar için indirimin kademeli olarak düşeceği, 20 metreküpten fazla su kullananların ise değişen oranlarda fark ödeyeceği belirtildi. AA

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