Doğu Anadolu'da havalar ısınıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 2, Ardahan'da 3, Erzurum ve Ağrı'da 6, Erzincan'da 7, Tunceli'de 10, Iğdır'da 11 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 32, Erzincan'da 30, Tunceli'de 29, Ağrı'da 26, Kars'ta 25, Erzurum ve Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor. AA

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