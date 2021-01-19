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19 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Doğu'da 4 ile yoğun kar ve çığ uyarısı

19 Ocak 2021, Salı 11:18
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar ve çığ uyarısı yapıldı. 4 ilde kar ve tipi nedeniyle 1339 yerleşim birimine de ulaşım sağlanamıyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak.

Yağışlar Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'un güney ve kuzey bölgelerinde etkisini artıracak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağı tahmin edilen bölgede rüzgar, genellikle güney ve güneybatıdan saatte 40-70 kilometre, yüksek kesimlerde ise saate 70-90 kilometre kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 4, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sıfırın altında 1 derece olacak.

Mevcut kar katmanının üzerine yağışların gelmesi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski, buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

1339 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 1339 yerleşim biriminin de yolu kapandı.

Van'da olumsuz hava koşullarından dolayı Bahçesaray'da 70, Çatak'ta 126, Başkale'de 13, Çaldıran'da 94, Erciş'te 2, Gürpınar'da 38 ve Muradiye ilçesinde 60 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Muş'ta ise kent genelinde 352 köy yolu kapandı.

Hakkari'de de kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 95 köy 199 mezraya ulaşılamıyor.

Bitlis'te ise 290 köy yolu ulaşıma kapalı.

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA

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