Doğu dondu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya sebep oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini sürdüren dondurucu soğuklar hayatı zorlaştırıyor. Erzurum’da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya sebep oldu. Şehir merkezindeki bazı şadırvanlar ile evlerin gider boruları soğuk hava sebebiyle dondu, araç camları buzla kaplandı. Ardahan’da soğuklar sebebiyle bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı. İş yerlerinin camlarının buz tuttuğu şehirde, kırağı tutan ağaçlarda güzel manzaralar oluştu. Ağrı’da soğuk hava sebebiyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu. Kars’ta soğuk hava sebebiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yüzeyi buzla kaplanan göl ve barajlarda güzel görüntülerin oluştuğu şehirde, belediye ekipleri kar ve buz temizleme çalışması başlattı. AA

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