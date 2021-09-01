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1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Doğu Karadeniz için aşırı yağış uyarısı

01 Eylül 2021, Çarşamba 12:25
Karadeniz Bölgesi'nin genelinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanağın, yarın ve cuma günü Trabzon'un doğusunda, Rize çevresinde ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, sağanak geçişleri yarından itibaren Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak. Bölgede görülecek gök gürültülü sağanağın, Samsun'un doğusu ve Ordu'da kuvvetli (21-60 kilogram/metrekare), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesiminde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare), Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu ve Rize çevresi ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

Etiketler: Doğu Karadeniz, aşırı yağış, uyarı
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