Doğu Karadeniz için 'heyelan' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle, sel su baskını, yıldırım ve heyelana karşı uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışların cuma günü saat 18.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen kuvvetli sağanak ile oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı uyarı yapıldı.

MGM'nin internet sitesinde, yarın ilk saatlerden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağışa ilişkin, "Doğu Karadeniz’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon’un doğusunda kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamanın devamında, "Kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak 23.07.2021 Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden oluşması muhtemel; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Sağanak yağışın, yarın saat 00.00 ila cuma günü saat 18.00'a kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.