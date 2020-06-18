"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Düzce'de sağanak alarmı!

18 Haziran 2020, Perşembe 18:00
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları gözlemlendi.

Melen Çayı'nı besleyen derenin sağanak yüzünden taşması sonucu Zekeriya köyünde bazı evler ile çok sayıda araç zarar gördü.

Köy sakinleri, kendi imkanlarıyla evlerde biriken suyu boşaltmaya çalıştı, bölgeye AFAD personeli, Düzce Arama Kurtama Ekibi (DAKE) ile İl Özel İdaresi ve Gölyaka Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi.

Köye ulaşan ekipler çalışmalara başladı. Gölyaka Kaymakam Vekili Abdullah Kurt ve İlçe Belediye Başkanı Yakup Demircan, bölgeye giderek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İlçe merkezinde ve bağlı köylerde de su taşkınları yaşandığı bildirildi. Bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

İş makineleri yollardaki balçık ve taş parçalarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye gelen Türk Kızılay ekipleri, evleri zarar görenlere hijyen malzemeleri ve su dağıttı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, hasar tespit çalışmalarına başladı.

İş makineleriyle taşkının olduğu dere yatağında genişletme çalışması yapıldı.

'Bunlar çözülecek konular'

Düzce Valisi Cevdet Atay, taşkın nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü Yazıpınar Mahallesi'ne giderek Gölyaka Kaymakam Vekili Abdullah Kurt ve yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Atay, göreve başladığı ilk gün üzücü bir haber aldıklarını söyledi.

Atay, devletin tüm kurumlarıyla bölgede çalıştığını vurgulayarak, "Bu yaralar sarılacak, kimse dert etmesin. Bunlar çözülecek konular. Allah'a çok şükür ki herhangi bir can kaybımız yok. Mal kaybı telafi edilir." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tefsir ve Hadis kitabını suç delili yaptılar

    Hak kayıpları âcilen telâfi edilmeli

    Son 24 saatte dünya genelindeki gelişmeler

    ''Aileleri için çalışmaya gitmişlerdi''

    'Vaka sayısında 125 azalma oldu'

    'Rusya'da 500'e yakın sağlık çalışanı öldü'

    Yeni Zelanda 7,4'le sallandı

    'Hafter muhatap alınmamalı'

    PFDK, Koç ve Özsoy'a ilişkin kararını açıkladı

    Binali Yıldırım'a TBMM Başkanlığı sorusu

    Artvin - Erzurum kara yolunda heyelan!

    ABD'de ölü sayısı 119 bin 955'e yükseldi

    Demirel eserleriyle milletin gönlünde yer etti

    LGS ve YKS Tedbirleri konulu genelge 81 ile gönderildi

    AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzatma kararı aldı

    ABD'de geçen hafta 1,5 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu

    Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

    'Dünya nüfusunun yüzde 1'i zorla yerinden edildi'

    Irak'tan İran'ın Bağdat Büyükelçisine nota

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çözülme hızlanırken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tefsir ve Hadis kitabını suç delili yaptılar
    Ali FERŞADOĞLU

    Affa müstahak olmak için ne yapmalı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saldırganlaşan tenkit virüsü
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin siyasî vazifesi
    Risale-i Nur'dan

    Yaz mevsiminde küre-i arz bahçesine gir
    Ahmet BATTAL

    Bize yeni bir akıl lâzım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Her derde bir ‘gün’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.