Ege kıyılarında yeni tehdit: Sargassum

Marmara Denizi’ndeki deniz salyası (Musilaj) kâbusunun ardından İzmir’in Dikili İlçesi kıyılarında da “Sargassum” (kahverengi alg) türü yosunlar görülmeye başladı.

Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, çürümüş yumurta gibi kokan bu yosun türünün deniz ekosistemini hızla çökertebileceğini ve turizm faaliyetlerini sekteye uğratabileceğini ileri sürdü. Suda tehlikesiz olan, kıyıda ise çok ciddî cilt sorunlarına yol açan bu yosunun hidrojen sülfür saldığını ve çürük yumurta gibi koktuğunu söyleyen Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin; Kuzey Ege’nin yanı sıra özellikle Akdeniz kıyılarında, Kaş, Kalkan, İskenderun ve Gökova civarında sık görüldüğünü aktardı. Prof. Dr. Çetin, şunları söyledi: Bir an önce kıyılarımızda Sargassum popülasyonunun miktarı tesbit edilmesi, kıyıya vuranların yerel yönetimler tarafından toplanarak bertaraf edilmesi ve yöre halkının bilinçlendirilmesi önem arz ediyor.” Prof. Dr. Barbaros Çetin, deniz kaplumbağalarının bu yosunu tüketerek tehlikeyi önlediğine işaret etti. Prof. Dr. Çetin, Sargassum tehdidinde, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile bilinçsiz balıkçılığın etkili olduğunu dile getirdi.

İzmir - anka