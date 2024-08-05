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6 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Ege’yi ciddi kuraklık bekliyor

05 Ağustos 2024, Pazartesi 17:00
Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Jafar Sadegh Safari öncülüğündeki bilim insanları, Ege Bölgesi’ndeki Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Gediz havzalarının 1940 yılından 2100’e kadar olan kuraklık durumunu inceliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Jafar Sadegh Safari, projenin çalışma alanı ve uygulanan metotlarla ilgili bilgi verdi. Safari, şunları kaydetti: “Çeşme, İzmir ve Selçuk gibi istasyonlara göre 2100 yılına kadar sırasıyla 250, 220 ve 220 kurak ay yaşayacak. Bu, bölgenin uzun ve şiddetli kuraklıklarla karşı karşıya kalacağını göstermektedir. Daha iyimser bir senaryoda da, bölgedeki birçok istasyon için 150’den fazla kurak ay yaşanacak. Ayrıca araştırma, Ege Bölgesi’ndeki kuraklık dağılımının coğrafi olarak da değişkenlik göstereceğini ortaya koymaktadır. Örneğin, Büyük Menderes Havzası yüksek rakımlı alanları içermesine rağmen, bu bölgeler bile gelecekte ciddi kuraklıklarla karşı karşıya kalacak. Küçük Menderes Havzası, kıyıya yakın bir bölge olsa da, uzun kurak dönemler yaşayacak. Hem yüksek hem de alçak rakımlı alanları içeren Gediz Havzası’nda da ciddi kuraklık riskleri söz konusu.”

AA

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