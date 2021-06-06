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7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Ekolojik yıkım durdurulmalı

06 Haziran 2021, Pazar 22:44
TTB, “Başta İkizdere, Kaz Dağları ve son olarak Van, Gürpınar gibi bölgelerimiz olmak üzere ülkemizdeki ekolojik kıyım durdurulmalıdır” açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 1972’de Stockholm’de düzenlenen ilk Dünya Çevre Zirvesi’nde, bütün ülkelerin katılımıyla alınan karar gereğince, 1973’ten bu yana her yıl 5 Haziran’ın “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edildiği hatırlatıldı. Her yıl Dünya Çevre Günü dolayısıyla çeşitli faaliyetler ve kampanyalar düzenlenerek, hava kirliliği, atık sorunu, nükleer atık tehdidi, plastik kirliliği, küresel iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması ve tabiî hayat alanlarının insanlar tarafından işgal edilmesine dikkat çekilmeye ve siyasal erkler üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, “Ancak yılda bir gün, bazen bir hafta süren bu kampanyaların, giderek büyüyen çevre krizine çözüm üretebildiğini iddia etmek mümkün değildir” denildi.

Gerekli dersler çıkarılmadı

Açıklamada, şunlar dile getirildi: “Bir yılı aşkın bir süreden beri yaşanan Covid-19 pandemisi, doğal yaşam alanlarının korunamaması ve insanların her geçen gün daha fazla bu alanlara girmesi durumunda yaşanacakları acı bir şekilde göstermiştir. Covid-19’un etkeni olan SARS-CoV-2 virüsü, insan ile doğal yaşam arasındaki mesafenin kısalması sonucu insana bulaşmıştır.” Tabiî hayat alanlarına insanın girişi sürdükçe, yeni pandemilerin yaşanmasının kaçınılmaz olduğu vurgulanan TTB açıklamasında, şöyle devam edildi: “Ancak pandemi nedeniyle son iki yıl içinde yaşadıklarımızdan, ülkemizde siyasî iktidarın gerekli dersleri çıkartmadığı görülmektedir. Rize İkizdere İşkence Vadisi’nde taş ocağı, Çanakkale Kaz Dağları’nda altın madeni kurma girişimleri, İzmir Yarımada Bölgesi’nde turizm bahanesiyle tabiî alanların imara açılması; ülkemizde pandemi günlerinde doğal yaşam alanlarına yapılan saldırıların sadece birkaç küçük örneğidir. Bu küçük örnekler bile yaşadığımız olağan dışı pandemi günlerinde dahi siyasî iktidarın desteğini arkasına alan sermaye çevrelerince para uğruna doğal ve tarihi kaynaklarımızın yağmalanmaya devam ettiğini ve insanlarımızın Anayasa’dan kaynaklanan ‘sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına” sistemli saldırıların sürdürüldüğünü göstermektedir.

BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ

“TTB olarak 5 Haziran 2021’de bir kez daha uyarıyoruz” denilen açıklama şöyle devam etti: “İnsan yaşamı bir avuç şirketin keyfine kesinlikle terk edilmemelidir. Başta İkizdere, Kaz Dağları ve son olarak Van, Gürpınar gibi bölgelerimiz olmak üzere ülkemizdeki ekolojik kıyım durdurulmalıdır. TTB; dün olduğu gibi bugün de üzerine düşenin; toplum ve kamu yararından ayrılmamak olduğunun bilinci ile insan sağlığı mücadelesinin içinde ve toplumun yanında olmaya devam edecektir.”

Ankara - anka

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  • Hüseyin İlhan

    7.6.2021 05:39:11

    Ülkenin batısından doğusuna,güneyinden kuzeyine kadar her yerde çevre tahribatı yapan,yandaşlarına ülke kaynaklarını hovardaca,haksızca aktaranalrın çevre için arıtma tesislerine zırnıkla yatırım yapmalarına alıştık.Lafa gelince sıfır atık derler,Talimat verdim derler amma hala belediye başkanlarının idare ettiği şehirlerden sanayinin kimyevi atıklarıı nehir,dere ve denizlere akıtılır. Kısaca AKPMHP her alanda tahribatını yapmaya devam ederken şu yada bu sebeple oy veren insanımıza sesleniyorum.BU TAHRİBATTA SİZİNDE MESULİYETİNİZ OLMASIN DİYORSANIZ EL'AN DESTEĞİNİZİ ÇEKMELİSİNİZ Kİ HUZURU MAHŞERDE HESAPTAN KURTULASINIZ.

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