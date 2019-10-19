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19 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Erozyonla mücadeleye son mu?

19 Ekim 2019, Cumartesi 14:20
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Doğa Koruma ve Millî Parklar (DKMP) ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) genel müdürlüklerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin, “Önemli görevleri bulunan DKMP ile ÇEM genel müdürlüklerinin değil kapatılması, kapatılacağıyla ilgili iddiaların bile olması ormancılık meslek mensuplarının yasal ve çatı kuruluşu olarak bizleri üzmektedir.” ifadesini kullandı.

Türkyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, DKMP Genel Müdürlüğü’nün uzun bir geçmişe sahip, korunan alanların yönetimini yapan, geliştiren ve hizmetine sunan köklü bir teşkilât olduğuna dikkati çekti.  Hasan Türkyılmaz, açıklamasında şunları kaydetti: “Önemli görevleri bulunan bu kurumlarımızın değil kapatılması, kapatılacağıyla ilgili iddiaların bile olması ormancılık meslek mensuplarının yasal ve çatı kuruluşu olarak bizleri üzmektedir.”  Türkyılmaz, millî park ve tabiat güzelliklerini koruyan, erozyonu önlemek için yoğun çaba sarf eden bu iki teşkilata, hak ettiği değerin verilmesi için daha fazla çalışacaklarını vurguladı.  Ankara - aa

AA

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