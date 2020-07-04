Erzurum'da hortum meydana geldi

Erzurum'da oluşan hortum nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

Yakutiye ilçesine bağlı tarihi Üçkümbetler civarında etkili olan hortumda bazı ev ve iş yerlerinin çatıları zarar gördü. Hortumun etkisiyle çatılardan kopan çok sayıda sac, çevreye dağıldı. Saclardan biri hortumun etkili olduğu alandan yaklaşık 300 metre ilerideki 8 katlı binanın balkon camına isabet etti. Bölgedeki Osmanlı döneminden kalma tarihi konağın çatısının uçması dolayısıyla binaya girişler yetkililer tarafından yasaklandı. Hortumun oluştuğunu gören kent sakinleri, korku dolu anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonuyla kaydetti. Hortumun ardından etkili olan şiddetli sağanak ve doluya hazırlıksız yakalananlar, korunmak için çatı altları ile duraklarda bekledi. AA

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