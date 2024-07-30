Erzurum - Oltu'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi öldü

Sürücüsü belirlenemeyen 16 Z 9275 plakalı hafif ticari araç ile Fatih K. (39) idaresindeki ambulans ilçenin Çamlıbel mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulans sürücüsü ile Asiye K. (41), diğer araçtaki Nacihan İ. (70) ve Feyzullah İ'nin (75) öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan acil tıp teknisyeni Netice A. ise sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sağlık Bakanlığından Erzurum'daki kazada ölenler için taziye mesajı Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi: "Erzurum'da görevli 112 Acil Sağlık Ekibi, görev dönüşü başka bir araçla çarpışarak kaza yapmıştır. Kazada 2'si sağlık personeli olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden mesai arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Tedavisi devam eden sağlık çalışanımıza acil şifalar dileriz." AA

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