Esad Coşan Hoca, kabri başında anıldı

İlim, fikir ve gönül insanı Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, vefatının sene-i devriyesinde mezarı başında dualarla anıldı.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "Önderlerin İzinde" programıyla toplumda iz bırakmış gönül mimarları, kabirleri başında dualarla anılmaya ve anlaşılmaya devam ediyor. Program kapsamında Avustralya'da geçirdiği trafik kazasında vefat eden ilim ve fikir adamı Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, vefatının 19. yılında Eyüp Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı. Erdem Beyazıt Bilgi Evi öğrencilerinin annelerinin katıldığı kabir ziyaretinde, Kur'an'ı Kerim okunarak dualar edildi.

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