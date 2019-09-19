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19 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Eskişehir'de çay referandumu

19 Eylül 2019, Perşembe 19:12
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Hamamyolu Caddesi üzerinde kendi işlettiği kafelerdeki çay fiyatları ilgili yaptığı referandum sonucuna göre işletmelerde çay fiyatı değişmedi.

Odunpazarı Belediyesi, Hamamyolu Caddesi üzerinde kendi işlettiği kafelerdeki çay fiyatları ilgili yaptığı referandum sona erdi. Bir hafta süren referanduma vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Bizim amacımız katılımcı ve şeffaf belediyeciliği oturtmak. Bunu değişik ortamlarda fırsat buldukça değerlendirmeye çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çay referandumu da bunlardan birisidir. Altını çizerek söylemek istiyorum ki bu yaptığımız asla bir popülizm değildir. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak takdir yetkisine sahip olduğumuz bir konuda hemşerilerimizin görüşünü alıyoruz. Bunu sulandırmanın ve değişik yorumlamanın bir anlamı yok. Çünkü bu uygulamayı asfalt ve emlak vergileri konusunda yapamazsınız. Kanun gereği bu vergilerin oranları devlet tarafından belirleniyor. Burası Odunpazarı Belediyesi’nin bir işletmesi olduğundan belediye tarafından zam yapılabilir de yapılmayabilir de. Biz zam yapmak istiyoruz bunun nedeni de işletmelerimizde ki giderlerde ciddi bir artış var. Bunu bütün Türkiye ve Eskişehir biliyor. Biz bunu vatandaşlarımıza soruyoruz. Yapacağız ama nasıl yapalım ya da yapalım mı?” diye konuştu.

1 hafta süren referandum sonucunda, vatandaşlar Hamamyolu’nda ve Odunpazarı Belediyesi’nin işletmesinde olan kafelerde çay fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına karar verdi. Hamamyolu’unda yapılan ve 1 hafta süren referandumda bin 946 oy kullanıldı. Sayılan oylar neticesinde 419 kişi “Evet çaya zam yapılsın” derken bin 527 kişi ise “Hayır çaya zam yapılmasın” şeklinde oylarını kullandı. Yapılan referandum sonucuna göre Hamamyolu ve Odunpazarı Belediyesi işletmelerinde çay fiyatları değişmeyerek 1 TL olarak kalacak.

Çay, şeker gibi her türlü şeye gelen zamlar üzerine CHP'li Odunpazarı Belediyesi yetkilileri çay bahçelerinden zarar ettiklerini söyleyerek çaya zam yapmak istemiş ancak CHP Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Haydar Çelik, zamma karşı çıkmıştı. Belediye Başkanı Kazım Kurt da ilginç bir yol bularak çaya yapılması planlanan zammı vatandaşa referandum yoluyla sorma kararı almıştı.

Etiketler: Eskişehir, Çay, referandum
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