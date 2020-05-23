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23 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'Evde olmamız, bayramı yaşamamıza engel değil'

23 Mayıs 2020, Cumartesi 11:54
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Evde olmamız, bayramı yaşamamıza engel değil. Hep birlikte bu bayramı evlerimize sığdıralım." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlar için gerçek manasıyla bayram olmasını, iyilik ve güzellikler getirmesini diledi.

Ramazan ayını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle büyük oranda evlerde geçirdiklerini belirten Kurum, bayramı da ramazan ayı gibi biraz "buruk" ve "hüzünlü" karşıladıklarını ifade etti.

Bugüne kadar her zorluğu birlik ve beraberlik içinde, kenetlenerek aşmayı başardıklarının altını çizen Bakan Kurum, bugünleri de birlik ve beraberlik içinde geride bırakacaklarını vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, evde olmanın, bayramı yaşamaya engel olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeniden kucaklaşacağımız, camilerde musafaha edeceğimiz, hasret gidereceğimiz günler yakındır. Evde olmamız, bayramı yaşamamıza engel değil. Hep birlikte bu bayramı evlerimize sığdıralım. Daha nice güzel bayramları neşeyle, sevinçle, coşkuyla, yan yana kutlayacağız. Yeter ki sağlıklı kalalım. Mübarek Ramazan Bayramı'nın sıkıntılarımızdan kurtuluşa vesile olmasını, gönüllerimize ferahlık, ülkemize güzellikler getirmesini, yeryüzündeki tüm mazlumlar için güzel günlerin başlangıcı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Bayramı hastanelerde geçiren vatandaşlara da acil şifalar dileyen Kurum, fedakarca çalışan sağlık ordusunun, ülkenin dört bir yanında vatanı koruyan güvenlik güçlerinin, tüm vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutladı.

AA

Etiketler: ev, bayram
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