Evlere gazete dağıtıyor

İzmir’de okuyucularımızdan Nail Aladağ, Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan okuyucularımıza gazete götürüyor.

Aynı zamanda Aladağ, bulunduğu bölgede vatandaşlara Hastalara Risalesi dağıtıyor. Aladağ, Mübarek Ahmed ile yaptığı bu hizmeti şöyle aktardı: “Evde kal Türkiye kapsamında gazetemizi evden çıkamadığı için bayiden alamayan abone olan ağabeylerimize gazete götürdük. Ve Sanayi Sitesi’nde Koronavirüs sebebiyle manevî şifa hükmünde olan Hastalar Risalesi’ni Mübarek Ahmed’in eliyle esnafa ve vatandaşlarımıza dağıttık. Dağıtma işimiz devam ediyor. 20 gün içinde 100’e yakın Hastalar Risalesi dağıttık. Mübarek Ahmed Hastalar Risalesi dağıtırken çok sevinçli oluyor, neşesi yerine geliyor. İnşallah ömrümüz el verdiği müddetçe hem gazete, hem de Hastalar Risalesi’ni ve sair Risale-i Nurlar’ı dağıtmaya devam edeceğiz.” İzmir – Yeni Asya

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