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20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Evlere gazete dağıtıyor

17 Mayıs 2020, Pazar
İzmir’de okuyucularımızdan Nail Aladağ, Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan okuyucularımıza gazete götürüyor.

Aynı zamanda Aladağ, bulunduğu bölgede vatandaşlara Hastalara Risalesi dağıtıyor. Aladağ, Mübarek Ahmed ile yaptığı bu hizmeti şöyle aktardı:

“Evde kal Türkiye kapsamında gazetemizi evden çıkamadığı için bayiden alamayan abone olan ağabeylerimize gazete götürdük. Ve Sanayi Sitesi’nde Koronavirüs sebebiyle manevî şifa hükmünde olan Hastalar Risalesi’ni Mübarek Ahmed’in eliyle esnafa ve vatandaşlarımıza dağıttık. Dağıtma işimiz devam ediyor. 20 gün içinde 100’e yakın Hastalar Risalesi dağıttık. Mübarek Ahmed Hastalar Risalesi dağıtırken çok sevinçli oluyor, neşesi yerine geliyor. İnşallah ömrümüz el verdiği müddetçe hem gazete, hem de Hastalar Risalesi’ni ve sair Risale-i Nurlar’ı dağıtmaya devam edeceğiz.”

İzmir – Yeni Asya 

Etiketler: ev, gazete, dağıtım
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  • Veli Kul

    18.5.2020 00:55:32

    Bu korona bos zamanlarinda gayet müsbet bir hizmet icra etmis. TEBRIKLER. Hastalar Risalesini tam anlayip kendi ifadeleriyle anlatabilecek seviyeye gelmeye calismak cok güzel bir hizmet olur. Insaallah buna yönelen gönüllüler de olur.

  • Toygar

    17.5.2020 17:12:18

    Binler tebrik...

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