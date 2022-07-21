Firmaların yüzde 51’i işçi çıkardı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın ekonominin durumuyla ilgili 559 üyesinin katılımıyla yaptığı ankete göre; firmaların yüzde 51,2’si işçi çıkardı, yüzde 79,79’unun gelirleri azaldı, yüzde 68,7’sinin iç piyasadan gelen siparişleri azaldı.

Ankete katılan bir firma yetkilisi, “Maliyet yüksek, alım gücümüz azaldı. Araçlarımıza yakıt alımı yapamıyoruz. Servis zamanında veremiyoruz. 3 veya 4 araçken şimdi tek araçla servisle yetersiz kalıyoruz. SGK primlerini, eleman ücretlerini ödeyecek durumumuz kalmadı artık” dedi. Ekonomi Durum Tespit Anketi’ne göre; ankete katılan firmaların yüzde 51,2’si bu yıl işçi çıkardığını bildirirken, yüzde 34,2’si işçi sayısının değişmediğini belirtti. Firmaların yüzde 59’u işletmesinin kapasite kullanım oranının düştüğünü, yüzde 68,7’si iç piyasadan ve yüzde 49,49’u da dış piyasadan gelen siparişlerin azaldığını kaydetti. Ankara - Elazığ - anka

Okunma Sayısı: 116

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.