FSM Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışması bitti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) 27 Haziran'da başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Köprüde yapılan 2. etap çalışmalarda kuzey bölümde 4 şerit son kat asfaltlama çalışmaları bitti. Asfalt makineleri, silindirlerle yapılan çalışmalarda köprünün üzerine son kat asfaltla kaplanma işlemi sona erdi. Yenilenen asfalt üzerine trafik şeritlerinin çizilmesinin ardından köprüdeki çalışmaların tamamlanması ve trafiğe açılması bekleniyor. Köprüdeki çalışmalar için bitim tarihi olarak önce 17 Ağustos 2019 verilmişti. Ancak daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde tamamlanacağını söylemişti.

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