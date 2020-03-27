Garlara da “termal kamera” takılıyor

TCDD Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerini artırıyor.

Dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren kurum, yoğunluğun fazla olduğu gar ve istasyonlara termal kamera sistemi kurmaya başladı. TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yolcu ve personel arasında salgının yayılmaması için birçok önlem uygulamaya konuldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereği, işleri aksatmayacak sayıda sınırlı personelle çalışmalarını yürüten kurum, yolcuları Kovid-19’a karşı korumak amacıyla sirkülasyonunun fazla olduğu ve başta yüksek hızlı trenlerle (YHT) hizmetin verildiği büyük gar ve istasyonlara termal kameralar yerleştiriyor. AA

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