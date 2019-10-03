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3 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Gençler cami temizliğinde buluştu

03 Ekim 2019, Perşembe 16:27
Iğdır'da bir araya gelen gençler, bir köydeki caminin bakım ve temizliğini yaptı.

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezince, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle camilere yönelik etkinlikler düzenlendi. Bu çerçevede Gençlik Merkezinde buluşan 15 gönüllü genç, kente bağlı Yüzbaşılar köyüne geçerek köy camisinde temizlik ve bakım yaptı.      

Gençlik Lideri Nedim Akkuş, yaptığı açıklamada, "Gönüllü gençlerimizle toplandık, bir köyümüzü ve camisini ziyaret edelim, camisinde de temizlik yapalım dedik. Bu köye gelip hocamızla sohbet ettik, bilgi aldık, sonrasında da gençlerimizle camimizi temizledik." dedi.      

Gönüllülerden Yeter İbren ise "Böyle güzel bir etkinlikte bulunduk, vesile olanlara teşekkür ederim. Camide genel bir temizlik yaptık, sürekli bu tür etkinlikler yapıyoruz. Elimizden geldiğince böyle etkinliklere katılıyoruz." diye konuştu.      

Etkinlik sonunda gönüllü gençler tarafından cami imamı Süleyman Narmanlı'ya Kur'an-ı Kerim hediye edildi.      

AA

Etiketler: ığdır
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