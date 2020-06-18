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18 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Gevaş Belediye Başkanına bıçaklı saldırı

18 Haziran 2020, Perşembe 13:30
Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, ilçede bir fabrika ziyareti sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Dün akşam saatlerinde kilit taşı üretim fabrikasında incelemelerde bulunan Sezer, yanına yaklaşan T.S. isimli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırıda Başkan Sezer ve koruması hafif yaralanırken, bıçak darbesi alan şoförü Ünal Çelebi ağır yaralandı.

Gevaş Devlet Hastanesine kaldırılan Çelebi'nin tedavisi devam ediyor.

Saldırının ardından gözaltına alınan T.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Etiketler: Gevaş Belediye Başkanı, bıçaklı saldırı
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