Gıda için tedbir alınmalı

Korona virüsü salgını sebebiyle ölenlerin sayısı hızla yükselirken uzmanlar tarafından bir gıda kriziyle karşı karşıya kalınabileceği, tarımsal üretimde ve gıda sanayi alanında tedbir alınması gerektiği uyarısı yapıldı.

Çeltik, ayçiçeği, mısır ve pamuk tedariğinde sorun yaşanabileceğini vurgulayan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Bu ürünlerde yüzde 70 civarında kendi kendimize yeter durumdayız ve kalan yüzde 30’luk kısmı da dış alımla karşılıyoruz. Dış alım meselesi şu an sıkıntılı bir süreçte ve bu ürünleri dış alımla karşılayamazsak üretimi arttırmamız lazım” diye konuştu. Birgün’ün haberine göre, mazot, ilâç ve gübrede bir indirim yapılmadığını da belirten Suiçmez, “Çiftçi ürün ekmekte zorlanırsa veya ekmezse yakın dönemde birçok üründe sorun bizi bekliyor demektir. Şu an raflarda olan birçok ürün 2018 ve 2019 ‘da üretildi. Salgın böyle devam ederse ve çiftçi bu yıl yeterince üretemez ise gelecek dönemlerde bu raflara yansıyacaktır” dedi.