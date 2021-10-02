Göbeklitepe’de yeni keşifler

Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe’nin yer aldığı bölgede yeni arkeolojik alanlar bulundu. Neolitik çağın izlerini taşıyan 12 tepe tesbit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı (TGA), dünya üzerindeki ilk yerleşik hayat ve sosyal topluluk örneklerine ev sahipliği yapan Taş Tepeler’i tanıttı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Şanlıurfa Müzesi’nde gerçekleştirilen faaliyet, Karahantepe ve Neolitik İnsan Sergisi Açılış Töreni’yle başladı.

Törende konuşan Ersoy, Türk kazı çalışmalarının sayısının 57’den 147’ye, kazı ve araştırmalara aktarılan toplam ödenek miktarının 1,9 milyon liradan 58 milyon liraya ulaştığını söyledi. 2018’de UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren Göbeklitepe’nin , arkeolojide ve ilgili bütün branşlarda bilgileri güncellediğini dile getiren Ersoy, “Biz ona ‘Tarihin Sıfır Noktası’ dedik. Şimdi o noktayı daha derine ve muhtemeldir ki çok daha geriye çekeceğiz. Çünkü Göbeklitepe tek ve yalnız değildir” dedi.

