Gönüllü gençler asırlık camileri temizledi

Düzce’de ecdat yadigarı asırlık camiler, gönüllü gençler tarafından temizlenerek dezenfekte edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler, Akçakoca ilçesi Çayağzı Köyü’nde 1323’te Orhan Gazi döneminde çivi çakılmadan çantı tekniğiyle yapılan Orhangazi Camii ile Hemşin Köyü’nde 2. Mahmud tarafından 1834’te inşa edilen Cuma Camii’nde temizlik çalışması yürüttü.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ibadethanelerin temizlenmesi için hummalı bir çalışma gerçekleştiren Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler örnek davranışlarıyla takdir topladı. Şehirde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan gençler, süpürge ve bezlerle camileri temizledi.

Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, hafta boyunca tarihî camiler ile ilgili etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Ecdadın eserlerini korumaya çalıştıklarını belirten İnce, “Yaptıklarımız birer gönüllülük faaliyeti. Buraya gelen gençlerimiz aslında bir farkındalık oluşturuyorlar ve kendi gelişimlerine de katkı sağlıyorlar. Biz de bu çabayı görünce çok mutlu oluyoruz. Gençlerimizden her zaman bu tarz faaliyetler bekliyoruz. Bizim faaliyetlerimize de katılmalarını istiyoruz.” diye konuştu.