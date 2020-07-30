Hatay'da 4 farklı noktada orman yangını

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Amanos Dağları eteklerindeki Alahan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanın 4 farklı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 20 arazöz, 2 dozer, 10 su tankı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi. Yangın çıkan 4 farklı noktanın birbirlerine yakın oldukları gözlendi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu fakat henüz tehdit etmediği bildiriliyor. AA

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