Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk trafik kazası geçirdi

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk vefat etti. Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk yönetimindeki otomobil, Niğde-Bor kara yolu TOKİ kavşağında tankerle çarpıştı.
Kazada, Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde vefat etti..
Yaralanan Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
AA