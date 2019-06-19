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19 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Haziran ayında yağışlar yüzde 43 arttı

19 Haziran 2019, Çarşamba 13:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tespitlerine göre, bu ayın 19 günlük periyotunda uzun yıllar ortalamalarına göre yağışlarda yüzde 43'lük artış yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tespitlerine göre, bu ayın 19 günlük periyotunda uzun yıllar ortalamalarına göre yağışlarda yüzde 43'lük artış yaşandı.

Nisan ayında yağışlarda yüzde 18 artış gözlenirken, mayısta yüzde 28 azalma oldu. Haziran ayının 19 günlük periyotunda ise 1981-2010 dönemi normaline göre yağışlarda yüzde 43'lük artış gerçekleşti.

Haziranda, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri hariç, tüm bölgelerde yağış miktarlarında artış kaydedildi. Özellikle İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgeleri yüksek yağış alırken, Ege Bölgesi'nde normalin iki katından fazla yağış meydana geldi.

Ülkede etkili olan kuvvetli yağışlara atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava ile yer seviyesindeki havanın ısınmasıyla oluşan kararsız atmosfer şartları yol açtı. Bu durum haziranın 19 günlük periyotunda özellikle Darıca, Didim, Diyadin, Simav, Karaisalı, Etimesgut, Sivrihisar ilçeleriyle Karaman ve Nevşehir'de günlük maksimum yağışlarda yeni ekstrem değerlere neden oldu.

Uzun yıllar haziran ayı yağış normali metrekarede 51 kilogram olan Kocaeli-Darıca'da, 15 Haziran'da 75 dakikada metrekareye 106 kilogram yağış düştü. Trabzon il merkezinde de 19 günde metrekarede 71 kilogram yağış kaydedildi. Bu değer, uzun yıllar normalinin iki katı, geçen yılın aynı dönemine göre 4 katı artışa işaret ediyor.

Yağışlar sürecek

Yurdun büyük bölümünde geçen 2 hafta boyunca yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

Gelecek hafta boyunca Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde genellikle öğleden sonraları görülecek yağışların, özellikle İç Ege, İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Gök gürültülü sağanağa sebep olan sistemin bu hafta sonuna kadar etkili olmaya devam edeceği ve 23 Haziran Pazar gününden sonra yurdun iç ve batı bölgelerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Bununla birlikte yerel gök gürültülü sağanağın daha dar alanlarda sürmesi bekleniyor.

AA

Etiketler: Haziran, yağış, artış
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