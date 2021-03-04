Helikopter kazasında şehit sayısı 10'a yükseldi

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Cougar tipi helikopter düştü. 10 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatıldı. Kaza kırıma uğradı Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 10 askerin şehit olduğu 3 askerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Yaralı askerler hastaneye sevk edildi.

Okunma Sayısı: 224

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.