"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Helikopter kazasında şehit sayısı 10'a yükseldi

04 Mart 2021, Perşembe 21:27
Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Cougar tipi helikopter düştü. 10 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesildi.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatıldı. 

Kaza kırıma uğradı

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 10 askerin şehit olduğu 3 askerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Yaralı askerler hastaneye sevk edildi.

Etiketler: helikopter, kaza, şehit
Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Son 24 saatte 11 bin 322 vaka daha

    Helikopter kazasında şehit sayısı 10'a yükseldi

    Erdoğan, Bakan Akar'dan kazaya ilişkin bilgi aldı

    Yeni Zelanda'da camilere saldırı tehdidi yapan şahsa gözaltı

    Bingöl'de askeri helikopter kazası: 9 şehit
    📷

    Tarihi Kerkük Kalesi restore edilmeyi bekliyor

    'Bu dönemde en çok Müslümanlar yardım eli uzattı'

    Ankara'da yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri başladı

    Akşener'e 'Özdağ'ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusu

    SB'ye bağlı kurumlarda alınacak tedbirler belirlendi

    Muhtemel İstanbul depremi ile ilgili endişelendiren rapor

    Otomatik vitese ilgi büyüyor

    'Rezervasyonsuz gelmeyin'

    Deneme uçuşu sonrası yerde infilak etti

    Özdağ, partisinden istifa etti

    Küresel salgının son 24 saati

    İnandırıcı bulunmadı

    Milyonlarca çocuk yüz yüze eğitimden mahrum

    Myanmar'da darbeden bu yana ''en kanlı' gün yaşandı

    Kontrollü normalleşmeye ilişkin merak edilenler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gara’dan fezlekelere
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hak etmeyene hürmet haramdır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İnandırıcı bulunmadı
    Süleyman KÖSMENE

    Karınca emirsiz, insan imamsız olmaz
    Faruk ÇAKIR

    “İnsan hakları”nı hatırlamak
    Cevher İLHAN

    Fezlekeler bir “siyasî mühendislik projesi”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nefs-i emmâre ikidir
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un kazandırdığı iki netice

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.