"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Hem bakkal, hem kütüphane

10 Nisan 2021, Cumartesi 20:13
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bakkal işleten 64 yaşındaki Yusuf Yıldırım, dükkanının bir köşesinde oluşturduğu “mini kütüphane” ile müşterilerine kitap sevgisi aşılamaya çalışıyor.

Kitapsever bakkal müşterileri için dükkânında ‘mini kütüphane’ oluşturdu. Dükkânında çeşitli türlerdeki yaklaşık 250 kitabı müşterilerinin istifadesine sunan 64 yaşındaki Yusuf Yıldırım, 73 yıldır ailesinin mahalle bakkalı işlettiğini, kendisinin de üçüncü kuşak olarak bunu kardeşiyle devam ettirdiğini söyledi.

Küçüklüğünden beri kitaplara ilgisinin olduğunu dile getiren Yıldırım, müşterilerine de okuma alışkanlığı kazandırmak için dükkânın bir köşesini kütüphaneye dönüştürdüğünü anlattı.

Yıldırım, okumayı sevdiğini, her türde çok sayıda kitap okuduğunu, bu alışkanlığını hem çalışma hem de ev ortamında sürdürdüğünü belirtti.

İlerlemiş yaşına rağmen kendini geliştirmeye çalıştığını dile getiren Yıldırım, herkesin bunu yapması gerektiğini, bu yönde kitapların yol gösterici olduğunu ifade etti.

Kütüphanenin müşterilerden ilgi gördüğünü bildiren Yıldırım, şöyle konuştu: “Onların gözünde yakalıyorsunuz o ışığı. Kitap, çok farklı yaş gruplarından, hayatın çeşitli kademelerinden geçmiş tecrübeli kişileri bir araya getiriyor. Kitap sayesinde dost olduğumuz ağabeylerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız var. Sevinçliyiz, iyi bir yolda olduğumuzu anlıyoruz. Gençlere tavsiyem, şu anda hangisini seviyorsa o türden kitaplarla hemhal olsun, okusunlar. İlginiz neyse oradan başladığınız zaman o kitap sizi bir yere çıkaracaktır. Kitaplar insanı muhakkak bir yere götürüyor.”

“Gençlere örnek olmuş”

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ahmet Akdardağan da uygulamayı ilk gördüğünde şaşırdığını, bir bakkalın müşterisine bu hizmeti vermesinin hoşuna gittiğini söyledi.

Ahilik kültürünün önemine işaret eden Akdardağan, şunları kaydetti: “Çok güzel bir uygulama. Bu uygulamayı diğer bakkalların da örnek alması gerekiyor. Yusuf Bey bu konuda öncü olmuş, hem kendisini yetiştirmiş hem de buradaki gençlere örnek olmuş. Birçok gencimiz bunu örnek alarak ve buradan ihtiyaç duyduğu kitabı da alarak bu yolu seçmiş. Bu, inşallah Türkiye’de de örnek olacak.”

Müşterilerden Ömer Yıldırım ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Arkadaşlık, dostluk, bakkaldan çok aile... Kitaplar var, dara düştün mü gelip seninle sohbet ediyorlar. Kitapları alıyorum, zaman zaman burada okuyorum, bazen evime götürüyorum, bir şeyler öğreniyorum. Burada güzel kitaplar buluyorum, okuyup sonra farklı bir kitap daha alıyorum.” ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: bakkal, kütüphane
Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Son 24 saatte 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi

    Hem bakkal, hem kütüphane

    Aşı krizi derinleşiyor

    Filistin'de teravih namazı camilerde kılınabilecek

    'Kamuda esnek ve dönüşümlü çalışmaya geçilmeli'

    ABD’deki Türk camileri ramazana hazır

    Myanmar’da 19 protestocuya idam cezası

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile bir araya geldi

    Myanmar'da silahlı gruplar karakola saldırdı: 14 polis öldü

    Çin, yıl sonuna kadar 3 milyar doz aşı üretecek

    Hindistan'da günlük vaka sayısında rekor kırıldı

    Alibaba'ya rekor ceza kesildi

    İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu plastik mermiyle gözünden vurdu

    Myanmar ordusu protestoculara ateş açtı: 20 ölü

    ABD: Ukrayna'daki krizle ilgili müttefiklerle görüşme halindeyiz

    Küresel salgında vaka sayısı 135 milyonu aştı

    Ramazan bereket, yetim emanet

    AYM: Medya KHK ile kapatılamaz

    Türkiye'de son 24 saat

    'Vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dik duruş örnekleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    AYM: Medya KHK ile kapatılamaz
    Faruk ÇAKIR

    100 yıllık üniversite
    Ahmet BATTAL

    Diktatörleri tanıyanlar ve tanımayanlar
    Cevher İLHAN

    30 milyon vatandaş yoksullaşmış
    Ali HAKKOYMAZ

    Mehmet Kutlular: Sade ve vakur bir fotoğraf
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, yalnız bu dünya için yaratılmamış
    Rüstem GARZANLI

    Her yerde Nur’un kandilleri yanıyor elhamdülillah

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.