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18 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

'Her yere adliye kurun, daha çok mutlu olun!'

17 Ocak 2021, Pazar 23:00
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yerli ve yabancı milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'nda 10 Şubat 2020'de açılan adliyeyi ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül İstanbul Havalimanı’nda açılan adliyeyi ziyaretinde açıklama yaptı: “Yargı Reformu hedeflerimizden birinin daha hayata geçmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Hâkim ve savcılarımız, 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. Dünyada tek örnek!..” Gazete Duvar’ın haberine göre, Bakan Gül’ün yargı reformu olarak lanse ettiği ve mutluluğunu belirttiği uygulamaya, sosyal medyadan “Bununla mı övüneceğiz, dünyanın en çok adliye ve cezaevine sahip ülkelerinden biriyiz... Yetmez her AVM, otoyol gişesine, metro durağına, ATM yanına da  adliye noktaları koyun. 7/24 kesintisiz hizmet öyle olur... “ şeklinde tepkiler geldi. Ayrıca adil yargılama konusundaki beklentiler ve Gül’ün bu konudaki sözleri hatırlatıldı.

Etiketler: adliye
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