Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve endemik türler arasında yer alan "Kağızman kayısısı" ağaçları, açan çiçekleriyle güzel görüntüler oluşturdu.

Aras Nehri yatağında bulunan ve verimli topraklara sahip Kağızman'da, havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başlayan kayısı bahçelerinde, renk cümbüşü yaşanıyor. Ortaya çıkan görüntülerle yaratılış harikası kayısı bahçeleri, ziyaretçileri adeta bir tefekkür şölenine davet ediyor. İriliği ve lezzetiyle ender kayısı türlerinden olan "Kağızman kayısısı"nın yetiştirildiği bahçelere gelenler, fotoğraf çekerek eşsiz güzelliği kayıt altına alıyor. Ziyaretçilerden Fatih Taş, Kağızman'da birçok meyve türünün yetiştiğini belirterek, "Kağızman'a bahar geldi, ağaçlar çiçek açmaya başladı. Burada gezerek, doğanın tadını çıkartıyoruz. Salgın sürecinde stres atmaya çalışıyoruz. Herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ederiz." dedi. AA

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