İBB'den İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte perşembe gününe kadar aralıklarla sağanağın etkili olacağını belirterek, vatandaşları ani yağış ve su baskını riskine karşı uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM verilerine göre, kentte iki gün boyunca aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, İBB'nin yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldığı anlatılarak, "İstanbul'da perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak riski bulunuyor. İBB ekipleri, ani ve kuvvetli yaz yağmurlarının, yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için tedbirlerini aldı." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, vatandaşların da ani yağış ve su baskını riskine karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu. AA

Okunma Sayısı: 83

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.