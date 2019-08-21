İBB Sözcüsü Ongun '40 bin yeni personel alınacak' iddiasını yalanladı

Son günlerde işçi kıyımı suçlamaları ile gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 40 bin yeni personel alınacağı iddialarına ilişkin bir açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İddialar asılsız" dedi.

Son günlerde üst üste işten çıkarmalarla gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bugün gündeme "40 bin personel alınacak" iddiası geldi. Sosyal medyada hızla yayılan iddia üzerine seçim döneminde Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanlığını üstlenen, 23 Haziran sonrasında da İBB Sözcülüğü'ne getirilen Murat Ongun sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Sözcü Ongun şunları söyledi: "Bazı haber portallarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 40 bin personel alımı yapılacağına dair haberlerin hiçbir doğruluk değeri yoktur, kamuoyunun bilgisine."

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