”İlaç yokluğu daha da artacak”

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ali Fuat Gül, ‘Şubat ayına kadar ilaç yokluğu daha da artabilir’ uyarısında bulundu.

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ali Fuat Gül, ilaç krizindeki temel sorunun aslında kur artışlarından öte ilâç hammaddesinde Türkiye’nin dışa bağımlılığı olduğunu söyledi. Gül, “Şubat ayına kadar ilâç yokluğu daha da artabilir” uyarısını yaptı. Gazete Duvar’ın haberine göre, Gül, “İlaçta bizim en büyük sıkıntımız dışa bağımlılık. Yerli ve millî ilâç politikamız çok gerilerde kalmış duruma. Alternatif yok, jenerik yok; sadece dışa bağımlılık var. Türkiye’de ilâç hammadde üretimi yok, bu anlamda bakıldığında ilâçta neredeyse tamamen dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bu sorunun da kısa vadede çözümü yok. Bugün hammadde üretmeye başlasak en az 10 yıl sonra düze çıkabiliriz” dedi.

Önüne geçemiyoruz

Gül şu ifadeleri kullandı: “İlâç fiyat güncellemesinin yıl içine yayılarak yapılması gerekiyor. Yani yıl içerisinde tek seferde değil de üç veya dört kez fiyat güncellemesi yapılırsa senenin belli döneminde ilâç yokluğuyla karşılaşmanın önüne geçebiliriz. Pandemi öncesi ilâç yokluğu yüzde 4 seviyesindeydi, pandemi döneminde bu oran yüzde 8’e çıktı, şu anda da bu oran yüzde 20’lerin üstüne çıkmış durumda. İlaç yokluğuna 657 kalemle başladık, şu anda bu yokluk binin üzerine çıktı. Şubat ayındaki anlaşmaya kadar bu sayı daha da artabilir. Bu yokun önüne hiçbir şekilde geçemiyoruz. Git gide de artıyor”