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10 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

10 Mayıs 2021, Pazartesi 17:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı haritayı paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu. Buna göre geçen haftaki haritaya göre İstanbul'da yüzde 32.3 düşüş görüldü.

Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 24-30 Nisan'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." ifadesine yer verdi.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

Geçen hafta yayınlanan haritada 100 bin kişide 532,02 vaka sayısı görülen İstanbul, bu hafta 359,99'a gerileyerek yüzde 32.3'lük bir düşüş kaydetti.

NTV

Etiketler: haftalık vaka sayısı
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