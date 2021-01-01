'İnanılmaz sayıda hayvan bu sebeple yaralanıyor ve ölüyor'

İstanbul'un sahil kesimlerinde olta balıkçılarının çöpe ve çevreye attıkları misina kancası ve iğneler bazen martılar bazen de sokaktaki kedi ve köpekler için hayati tehlike oluşturuyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Twitter hesabından paylaşım yaparak bir sokak kedisinden misina ve iğnesinin ameliyatla çıkarıldığını belirterek, balıkçılara duyarlı olmaları konusunda çağrı yaptı.

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, konuyla ilgili, olta balıkçılığı yapanların, misina iğneleri ve kancaları etrafa atmalarının gerek insanlar gerek sokak hayvanları ve kanatlılar açısından sıkıntı oluşturduğunu söyledi.

Bir süre önce ağzına ve kanatlarına çapari dolaşan bir martıyı tedavi ettiklerini, yine sahil kesiminde yaşayan sokak köpeğinin midesindeki balık iğnesini ameliyatla çıkarttıklarını dile getiren Uzunali, "Geçen hafta kısırlaştırılmak için getirilen bir kedinin arka kısmında misina göründü. Röntgeni çekilen kedinin bağırsağında bir kaç tane misina iğnesi tespit ettik. Kedi kısırlaştırılmadan önce bağırsak ameliyatına alındı, iğneler toplandı. Kedinin tedavisi şu anda devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yiyecek zannederek yiyorlar

Uzunali, balık tutanların misina dolaştığında, kancalı kısmı keserek ortalığa attığını, martılar, kediler ve köpeklerin de tutulacak balığa göre iğnenin ucuna takılan midye, küçük balıklar, et, karides ve ekmek gibi yiyecekleri yemeye çalıştığını anlattı.

Bu sırada iğneli kısmın ya canlının midesine gittiğini ya da vücuduna saplandığını aktaran Uzunali, şöyle devam etti:

"Bazen de bu kancaları çöpe atıyorlar. Kediler beslenmek için çöpe girdiklerinde bu iğneler vücuduna, bacağına, ön patilerine batıyor. Bu tür vakalara sık rastlıyoruz. Başkanımızın talimatıyla özel bir plastik kap yaptırdık. Kapları sahil şeridi boyunca koyacağız. Olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımızın bu tür atık maddeleri, etrafa ya da çöpe atmayıp bu kapların içine koymalarını istiyoruz. Bu kancaları plastik kapların içine atarak toplum sağlığı ve sokak hayvanların sağlığına dikkat etmelerini bekliyoruz."

Uzunali, bu tür hayvan yaralanmalarına yönelik vakaların artması üzerine sosyal medyadan duyurarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, kentin sahil kesimindeki ilçe belediyelerinin de bu şekilde ortak bir çalışma yapabileceklerini ifade etti.

"İnanılmaz sayıda hayvan yaralanıyor ve ölüyor"

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan da olta iğnesini yutan martılar ve diğer kuşlarla ilgili sahil kesiminde kliniği olan veterinerlere bildirimler yapıldığını, balık satışı yapılan alanlarda da bu tür vakaların daha sık görüldüğünü söyledi.

Yine oltayı sudan çekerken kedilerin balığı alıp kaçmaya çalışmasıyla boğaza iğne batması vakalarının da görüldüğünü ifade eden Arslan, "Kanatlılarda bunun geriye dönüşü olmuyor. Kedi ve köpekler tespit edildiğinde bir şekilde tedavi edilebiliyor ama kanatlılar bunu yuttuysa ya da takılması durumunda öldürücü olabiliyor. Bu tür inanılmaz sayıda hayvan yaralanıyor ve ölüyor." dedi.

Olta balıkçılığı yapanların misina ve kancalarını ortaya bırakmasının sadece diğer canlılar için değil çevre ve insan sağlığı için de tehlike oluşturduğunu dile getiren Arslan, "Bütün belediyelerin, hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bununla ilgili önlemler alması gerekiyor. Belediyeler topluma, insana dokunmak istiyor. Bu da sempati toplanacak güzel bir alan. Hem insana hem de hayvana yönelik bir alan." diye konuştu.

Arslan, çok sayıda doğal hayata ait hayvanın şehirde yaralanarak yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Doğal hayata ilişkin İstanbul'da büyük bir rehabilitasyon merkezine ihtiyaç var. Bu hayvanların tedavi edildiği bir yerin olması gerekiyor. Bu, belediyelerin ya da Tarım ve Orman Bakanlığının bünyesinde olabilir. Hatta Avrupa ve Anadolu yakalarında birer tane gerekiyor." dedi.

Arslan, olta balıkçılığı yapanların da malzemelerini atabilecekleri özel konteynerler oluşturulabileceğini, sonrasında da bu atıkların değerlendirilebileceğini dile getirdi.