İntihar vakalarıyla ilgili komisyon kuruldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı intihar vakaları ve etkilerini araştırmak üzere araştırma komisyonu kurdu.

Yapılan açıklamada, bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimlerinin durumu daha hassas bir noktaya getirdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor halinde paylaşacağız. Yaşanan bu üzücü olaylara ilişkin görüntüler, mağdur aileleri olduğu kadar toplumu da defaatle yaralamaktadır. Bu nedenle vakalara ait görüntülerin paylaşılmaması konusunda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz.

Derin üzüntü duyduğumuz bu süreçte, basın mensuplarımızın da kullanılan dil, video ve fotoğraflarla ilgili üst düzeyde hassasiyet göstereceğine inanıyoruz."

6 Kasım'da Fatih'te bir apartman dairesinde, 4 kardeşin cansız bedeni bulunmuştu.

3 gün sonra Antalya'da ölen 4 kişilik ailenin evinde siyanür bulgusuna rastlanmıştı.

Ve bugün 3 kişilik bir aile, Bakırköy'deki evlerinde ölü bulundu. İlk bulgular ölüm sebebinin yine siyanür olduğu yönünde.