İstanbul’a taksi teklifi 14. kez reddedildi

İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi UKOME’de oy çokluğuyla reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı gerçekleştirildi. En önemli gündem maddesi olan 5 bin yeni taksi teklifi oy çokluğuyla 14’üncü kez reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayı UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısı Fatih’te bulunan Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda 500’ü engelli erişimine özel olmak üzere 5 bin yeni taksi teklifi görüşüldü. 14. kez gündeme getirilen teklif oy çokluğu ile reddedildi. Toplantıda konuşan ve teklifin gerekliliğini savunan İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım taksi ile ilgili şikayetlerin arttığını belirtti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu,”İstanbul’da sayının artışına gerek yok. Sorunlar belli. Tarife, teknoloji, trafik sıkıntısı var. Yolcu seçme konusu şoför kaynaklı bir sıkıntı. Yetkililerle oturup bunu çözmek isteriz” diye konuştu. Haber Merkezi

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