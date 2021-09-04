"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İstanbul’da 6 Eylül’de toplu ulaşım ücretsiz

04 Eylül 2021, Cumartesi 12:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.

İBB’den yapılan açıklamada, belediyenin okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi ve ilk hafta, trafikte sıkıntı yaşanmaması için bir dizi tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, aynı gün servis araçlarının tam gün ücretsiz park edebileceği, yolda kalan araçlar için de çekicilerin hazır bekletileceği kaydedildi. Valilik, emniyet ve İBB birimlerinin ortak çalışarak trafik yönlendirmesi yapacağı ifade edilen açıklamada, “Servisler ve okul yolları denetlenecek. İBB, ulaşımı AKOM’dan koordine edecek. Devam eden altyapı çalışmaları da Pazartesiye kadar tamamlanacak. İstanbul’da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül’de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak” denildi.

Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitimde sorunlar zamanında çözülmeli

    Kiracı-ev sahibi uyuşmazlıkları arttı

    Elektrik faturaları Meclis gündeminde

    AKP’nin yeni ‘beşli’si ihale rekoru kırıyor

    Afganistan’a yardımlar kesilirse sosyal krizler çıkabilir

    Kaç çiftçi icrada?

    Ida Kasırgası’nın ardından gıda ve benzin kuyrukları

    Pazarcı esnafı: Alış veriş yüzde 70 azaldı

    Döviz mevduatı 3.9 milyar dolar yükseldi

    Tüm hazırlıklar tamamlandı: Yüz yüze eğitim başlıyor

    Tekirdağ - Ergene'de yük treni minibüse çarptı: 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

    Bir okul çantası 300 ile 1500 lira arasında doluyor

    Enflasyonu düşüremediler barajı düşürüyorlar

    Suçu örtmye yönelik gayret

    Üniversitelerdeki tedbirler ve eğitim süreçlerinin yol haritası belirlendi

    Çip krizi 2022’nin ikinci çeyreğini de etkileyecek

    Okullar tam zamanlı açılsın

    'Salgın hiçbir zaman kontrol altına alınamadı'

    Korku ikliminde yaşıyoruz

    Yüce Divan’a gitmemek için tehdit ettiler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adlî yıla böyle girdik
    Ali FERŞADOĞLU

    Nehar geliyor, hür bir bahar-ı har geliyor!
    Ahmet BATTAL

    İki cübbe kaç kusur örtebilir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Okullar tam zamanlı açılsın
    Faruk ÇAKIR

    Şeffaf olmamanın bedeli
    Risale-i Nur'dan

    Müstehlikler çoğalırken, müstahsiller azalıyor
    Genel

    Korku ikliminde yaşıyoruz
    H. Muharrem OKUR

    Yürekten gelen ses
    Ali HAKKOYMAZ

    Terk-i Diyar Üniversitesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.