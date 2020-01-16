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16 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

İstanbul’da asit yağmuru bekleniyor

16 Ocak 2020, Perşembe
İstanbul’da etkili olan yüksek basıncın yerini alçak basınç aldı.

İstanbul’da pazar gününe kadar beklenen yağışların asit şeklinde olacağı tahmin ediliyor. T 24’te yer alan habere göre, Kâğıthane’de hava kirliliği değerlerini ölçen İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan, maksimum 50 mikrogram olması gereken PM10 değerini 189 mikrogram, maksimum 25 olması gereken PM2,5 değerini ise 199 olarak ölçtü. Dr. Demirhan durumu şu şekilde özetledi: “Şu anda kirli bir atmosferin içindeyiz. Bu şekildeyken yağan yağmur da asit yağmuru olacaktır. Asit yağmurları bütün kirleticileri yere indirecektir. Hava temizlenecek, ama yerde asit yağmurlarının etkilerini göreceğiz. 

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