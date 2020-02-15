İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı arttı

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 60'lara yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, son dönemdeki yağışlar barajlardaki doluluk oranını artırdı. AKOM verilerine göre, eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeniyle yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 60'lara çıktı. Şubat ve ilkbahar aylarında beklenen yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yeterli seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Grafiklere göre son yağışlarla birlikte İstanbul'un barajlarının tuttuğu su miktarı 532 milyon metreküp oldu.

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