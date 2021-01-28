İstanbul'da hava kirliliği yüzde 10 azaldı

İstanbul'da hava kirliliği oranı 2020 yılında 2019'a göre karşılaştırıldığında yüzde 10 azaldı.

Vatandaşlar 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vakitlerinin bir kısmını evlerinde geçirdi. İnsanların evlerinde kalması havanın kalitesinin de iyileşmesini sağladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, İstanbul'da azot dioksit (NO2) hava kirliliği oranı 2020 yılında 2019'a göre karşılaştırıldığında yüzde 10 azaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, atmosferdeki hava kirliliği oranının artmasının birçok sağlık sorununa neden olduğunu söyledi. Küresel ölçekte hava kirliliğinin azaltılması için birçok çalışma yapıldığını belirten Toros, "Çalışmalar ve alınan önlemlerle zaman zaman hava kirliliği azalsa da atmosferi kirletmeye devam ediyoruz. 2020 yılında dünyada koronavirüs salgını ortaya çıktı. Salgınla beraber dünyada ve Türkiye'de birçok önlem alındı." diye konuştu. AA

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