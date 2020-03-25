İstanbul’da hava kirliliği yüzde 30 azaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı.

Toplu taşıma, özel araç kullanımının azalması, kafeterya gibi birçok iş yerinin kapalı olması, fabrikaların üretim hızının düşmesiyle fosil yakıt kullanımı büyük oranda düştü. Sputnik’te yer alan habere göre, bütün bu etkenlere bağlı olarak hava kalitesi arttı, İstanbul’da 10 gün içinde hava kirliliği yüzde 30 azaldı. Sanayi tesislerinin varlığı, trafik yoğunluğu ve havaların soğumasına bağlı olarak ısınma araçlarının artmasıyla hava kirliliğinin yoğun yaşandığı İstanbul’da hava kalitesi 1 hafta içinde orta seviyeden iyi seviyeye yükseldi.

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