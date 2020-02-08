İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

İstanbul'un birçok noktası beyaza bürünürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TEM ve D-100 Karayolu ile bu yollara bağlanan bazı katılım noktalarında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle bir çok yer beyaza büründü. Kent genelinde dün akşam saatlerinden bu yana aralıklı devam eden kar yağışı nedeniyle Anadolu Yakası'ndaki Aydos Ormanı beyaza büründü. Yağış nedeniyle 15 Temmuz Köprüsü'ne bağlantı güzergahları ile TEM ve D-100 Karayolu ile bu yollara bağlanan bazı katılım noktalarında trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait kar küreme araçları ise D-100 Karayolu, TEM Otoyolu'nda hazır bekletiliyor. AA

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