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20 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

İstanbul’da minibüsçüler de dertli

20 Ocak 2020, Pazartesi
Gebze Harem Minibüsleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramis Yılmaz, şehirdeki toplu taşıma tercihleri ve kullanımının zaman içerisinde değiştiğini anlatarak, minibüsçü esnafının zor günler yaşadığını söyledi.

İstanbul’da lüks taksi ihtiyacı olduğunu belirten Gebze Harem Minibüsleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramis Yılmaz, “İstanbul’da ciddî manada taksi ihtiyacı var. Taksi sayısı halen yıllar önceki gibi 17 bin 395. Bu sayı taksi yolcusuna cevap veremiyor. Bu sebeple de sürekli korsan taksicilik yapılıyor. Taksiciler daha Uber’den kurtulmadan yeni korsan taksiciler çıktı. Minibüsçüler olarak bu açığı kapatmaya talibiz. İlgili esnaf odalarımız bu konuda ortak karar alarak İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne iletti. Çok sayıda esnaf odasının ortak kararını, birlikten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne iletmesini talep ettik. Şehirdeki 1.000 minibüsün lüks taksiye çevrilmesini talep ettik” dedi.

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