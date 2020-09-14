İstanbul'da otobüs devrildi: 1'i ağır 9 yolcu yaralandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çorum-Ankara-İstanbul seferini yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AC 0805 plakalı yolcu otobüsü, Pendik D-100 kara yolu Kartal istikameti Esenyalı mevkisinde yol ayrımındaki bariyerlere çarparak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Çorum-İstanbul seferini yapan şehirlerarası yolcu otobüsünün, Pendik Esenyalı mevkisi İstanbul istikametinde D-100 kara yolunda seyir halindeyken bariyerlere çarparak devrildiği anlatıldı. Olay yerine hemen polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, 112 Acil Servis ekiplerinden alınan ilk bilgilere göre; meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 yolcunun yaralandığı bildirildi. Açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Bütün yolcularımıza geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı. Bu arada, kaza nedeniyle bir süre ulaşım kontrollü olarak iki şeritten sağlandı. Otobüsün olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. AA

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