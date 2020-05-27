İstanbul'da plastik fabrikasında yangın

İstanbul'da Avcılar Firuzköy'de plastik malzeme üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Avcılar'da Firüzköy Mahallesi'nde plastik ürün imalatı yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada kimsenin olmadığı belirlenirken, itfaiye ekipleri alevlerin binanın üzerine yükseldiği yangına müdahalede bulundu. Yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi. NTV

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